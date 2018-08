Dopo aver vissuto nel ruolo di Main Sponsor con il brand Cetilar® la storica promozione in Serie A del Parma Calcio 1913, l’azienda farmaceutica toscana PharmaNutra SPA è lieta di annunciare la conferma del rapporto di sponsorizzazione con la squadra emiliana anche per la stagione 2018/19. I crociati guidati sul campo da Mister Roberto D’Aversa...



Leggi tutto



L'articolo CETILAR® SI CONFERMA MAIN SPONSOR DEL PARMA CALCIO 1913 ANCHE PER LA STAGIONE 2018/19 sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

leggi tutto...