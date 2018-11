Emergenza maltempo e politica. Quando verdi sono solo i soldi

25 mila ettari boschivi persi in un solo giorno; 3 miliardi di danni da Nord a Sud; 18 morti. Sono questi alcuni dei numeri di un’Italia piegata dal maltempo. In Veneto la devastazione e i danni sono talmente gravi che il governatore Luca Zaia ha chiesto al Governo un piano Marshall per la montagna, soprattutto per evitare che il territorio sia abbandonato in massa dalla popolazione. Verrebbe da chiedersi quindi cosa aspetti l’esecutivo, che al momento di verde ha solo lo sfondo della bandiera Lega, ad andare alla radice...

