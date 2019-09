Le assenze cominciano ad essere tante e quasi tutte concentrate a centrocampo: Barillà (contusione), Dermaku (gastroenterite), Grassi (ginocchio), Kucka (muscolare) e Scozzarella (muscolare). La speranza dello staff medico e tecnico è di recuperare almeno 2-3 di loro (Barillà, Dermaku e Kucka) in vista della trasferta di domenica sera in casa della Lazio. Se così non […]...

leggi tutto...