Parma-Foggia, terza amichevole in Trentino

Domani alle 17 il Parma giocherà la terza amichevole estiva, ma questa volta l’avversario sarà più impegnativo. E’ il Foggia di Grassadonia, neo tecnico dei pugliesi che nel prossimo campionato di serie B partiranno con una penalizzazione di 8 punti. Per la squadra di D’Aversa sarà la prima vera occasione per misurarsi con un avversario […]



