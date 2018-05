‘Trova e sostituisci’: con il Crispr la scienza riscrive il Dna dell’uomo

L’uomo si è da sempre interrogato sulle origini della vita sulla Terra e, attraverso la scienza, trovato risposta ai suoi quesiti. Gli strumenti di cui disponiamo oggi sollevano nuovi inquietanti interrogativi di natura etica relativi alla rivoluzione tecnologica che si sta attuando in campo biomedico. L’evoluzione è un processo naturale dell’uomo: adattarsi per sopravvivere, cambiare per migliorarsi. Ma oggi, con mezzi potentissimi a nostra disposizione come quelli per modificare il Dna, verso cosa ci conduce? Ci stiamo forse dirigendo verso un futuro in cui la vita nascerà in provetta? Questi...

