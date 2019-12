Parma, 2 Dicembre 2019 – Nella 12^ Giornata di Andata del Campionato Allieve Under 17 Femminile “Lombardia”, Sabato 30 Novembre 2019, sul Campo Comunale “Giovani dello Sport” di Via Varesi a Vicofertile, il Parma Ospita la Polisportiva Monterosso Bergamo: ottima prestazione delle Crociate di Mister Andrea Cerati che danno vita ad una partita positiva e ricca di...



Leggi tutto



L'articolo ALLIEVE UNDER 17 FEMMINILE, 12^ GIORNATA: PARMA-MONTEROSSO 0-0 sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

leggi tutto...