Collecchio, 17 Dicembre 2019 – Era una partita sulla carta proibitiva quella con il Milan valida per la 14^ Giornata del Girone di Andata del Campionato Under 17 Femminile “Lombardia” disputata Sabato 14 Dicembre 2019 sul campo “B” in erba artificiale del complesso sportivo “Bruno Mainardi” Il Cervo di Collecchio ed infatti alla fine il punteggio...



Leggi tutto



L'articolo ALLIEVE UNDER 17 FEMMINILE, 14^ GIORNATA: PARMA-MILAN 0-8 sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

leggi tutto...