(www.parmacalcio1913.com) – Nel recupero della 9^ Giornata di Andata del Campionato Allieve Under 17 Femminile “Lombardia”, Mercoledì 4 Dicembre 2019, sul campo in sintetico “1” di Appiano Gentile (CO), il Parma è sconfitto dall’A.C.F. Como 8-1. Pur al cospetto della quarta forza del Campionato, l’avvio di partita è brillante con le due formazioni che, alla pari, si […]



L'articolo ALLIEVE UNDER 17 FEMMINILE, 9^ GIORNATA (RECUPERO): COMO-PARMA 8-1 (VIDEO PARTITA INTEGRALE) sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

leggi tutto...