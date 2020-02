Cuore Parma nel recupero: Cornelius agguanta il 2-2 col Cagliari

Il Parma non muore mai. Il calciomercato e gli infortuni non impensieriscono una squadra che agguanta un pareggio importantissimo allo scadere contro il Cagliari. Alla Sardegna Arena finisce 2-2. Cornelius nel recupero segna di testa su assist di Kurtic e regala un punto fondamentale alla sua squadra. Le reti di Joao Pedro e Simeone non […]



