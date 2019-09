Fontanellato con Assisi, Pienza e altre 17 realtà: è tra i borghi più belli d’Italia

Il blog di viaggi di Skyscanner incorona ogni anno le 20 città più belle d’Italia: nell’edizione 2019 spicca anche Fontanellato, accanto a luoghi meravigliosi come Assisi in Umbria, Maratea in Basilicata, Piano di Sorrento in Campania, Riva del Garda in Trentino-Alto Adige, Pienza in Toscana, Alberobello in Puglia. Si tratta di un riconoscimento davvero importante, […]



