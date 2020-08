Incontro tra D’Aversa, Carli e Lucarelli: nasce il nuovo Parma in attesa di Al Mana

Un incontro in Sardegna tra il mister crociato Roberto D’Aversa, il Club Manager Alessandro Lucarelli e il nuovo Direttore Sportivo (non ancora ufficializzato) del Parma Calcio Marcello Carli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore in terra sarda potrebbero nascere i progetti del nuovo Parma, del post Faggiano e in attesa del closing […]



