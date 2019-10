INTER – PARMA 1-2 (FINALE PRIMO TEMPO) (MARCATORI: 23’PT CANDREVA, 25′ PT KARAMOH 30′ GERVINHO) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI

PRIMO TEMPO 8’Cross di Scozzarella, Karamoh lasciato solo in area, di testa, non riesce ad inquadrare la porta 10’Bolide da fuori area di Dermaku Handanovic devia in angolo 12′ Sponda di Martinez per Gagliardini, rasoterra insidioso, Sepe tiene in corsa i suoi 14′ Kucka serve Kulusevski in mezzo all’area, quest’ultimo ci arriva con la punta […]



