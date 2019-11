Juniores Under 19 Femminile, 1^ Giornata (Recupero): Parma-Minerva 16-0 (VIDEO GARA INTEGRALE E GOL)

(www.parmacalcio1913.com) – Recupero della 1^ Giornata del Girone di Andata del Campionato Regionale Lombardia: la Juniores Under 19 Femminile, sul Campo in sintetico “Quirino Zanichelli” del Complesso Polisportivo Stuard “Ferruccio Bellè” a San Pancrazio (PR), Sabato 2 Novembre 2019 strapazza il fanalino di coda Minerva Milano con un roboante 16-0. La giornata era iniziata come peggio non poteva, quando alle prime luci […]...

leggi tutto...