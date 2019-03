Il Parma ritrova i tre punti al Tardini grazie al gol di Kucka nella ripresa. Per i crociati un match in parte sofferto, con poche occasioni da reti da entrambe le parti. I crociati battono di misura il Genoa 1-0 e superano i grifoni in classifica. Ora i ducali sono a quota 33 e vedono […]



L'articolo Kucka segna, il Parma ritrova la vittoria al Tardini | LA CRONACA sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...