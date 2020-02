La rosa della Juniores Under 19 del Parma Femminile aggiornata dopo le operazioni in entrata e in uscita al Mercato Invernale

(www.parmacalcio1913.com) – Questa la rosa della Formazione Juniores Under 19 del Parma Femminile, stagione 2019-20, iscritta al Campionato Regionale “Lombardia” di categoria, aggiornata dopo le operazioni in entrata e in uscita al mercato invernale: AIOLFI CECILIA (02.06.2002, Brescia) – Centrocampista BERNI SARA (27.10.2002, Montecchio Emilia, RE) – Difensore BERTOLETTI NICOLE (10.01.2002, Fidenza, PR) – Attaccante BOSCHI ANNA (10.02.2001, Parma) – Difensore CAMPANINI GIULIA (14.12.2002, […]...

leggi tutto...