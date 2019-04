Luca Abete: #Noncifermanessuno invade l’università

Il 3 aprile è tornato in università per il quinto anno il tour motivazionale #Noncifermanessuno promosso da Luca Abete con le collaborazioni di Stabilo, Corepla e Penny Market. L’obbiettivo della campagna sociale – in un mondo dove ci dicono di avere progetti ambiziosi, di ‘volare’, e poi ci si si ritrova faccia a faccia con la realtà della crisi economica e della disoccupazione che ‘spezza le ali’ – è sempre quello di “parlare di sconfitte e difficoltà, perchè sono queste cose che ci rendono migliori e ci fanno arrivare da...

leggi tutto...