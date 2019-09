A Roma per provarci, dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari. Questa sera il Parma sarà in campo contro alle 20,45 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Problemi a centrocampo per il mister D’Aversa, che andrà nella Capitale con i giocatori contati. I crociati non vanno all’Olimpico già da sconfitti. L’imprevedibilità del tridente […]



L'articolo Ostacolo Lazio: crociati a Roma per provarci sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...