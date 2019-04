Un Parma ancora una volta spuntato dagli infortuni si prepara ad affrontare il primo match-ball per la salvezza. Alle 15 i crociati scenderanno in campo contro il Chievo Verona già retrocesso allo stadio Bentegodi. Quasi 2000 sostenitori ducali raggiungeranno il Veneto per spingere i propri beniamini. I padroni di casa sono già in Serie B […]



L'articolo Parma, match-ball salvezza al Bentegodi di Verona | LA FORMAZIONE sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...