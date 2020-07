In un’assolata e calda domenica torna in campo il Parma, in una sfida di metà classifica, al Tardini giungono infatti i viola della Fiorentina, i crociati, dopo due sconfitte consecutive, sognano un ritorno alla vittoria che consentirebbe loro di portarsi a meno quattro dal Milan. La squadra toscana, invece, si ritrova a meno sei dalla […]



L'articolo PARMA-FIORENTINA (0-2 finale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

leggi tutto...