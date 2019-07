* Te lo do io 1/2 mercato * (Mauro “Morosky” Moroni) – Mezzo mercato perché, è vero che sono partiti in 24 (oltre a Colombi arrivato in seguito), ma 11 di questi inizieranno la preparazione col punto interrogativo legato a quale e quando sarà la destinazione di ognuno di loro in corso d’opera: in attesa dei giustificati […]



L'articolo PARMALAND di Mauro “Morosky” Moroni / Petit marché, pas d’argent, pas de fête sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

leggi tutto...