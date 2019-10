(Mauro “Morosky” Moroni) – Senza volermi “allargare” molto, anche a seguito delle ultime due gare vinte (e pure giocate bene), mi pare che si sia ripresa una marcia che si era bruscamente interrotta, malamente, contro la Lazio: per marcia intendo, anche e soprattutto, COME SI E’ GIOCATO, come si è stati in campo e come ci […]



L'articolo PARMALAND di Mauro “Morosky” Moroni / Spal ex doppio castiga-Parma: grande attenzione Mister, ma “si può fare”… sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

leggi tutto...