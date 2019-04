Per Kessie e Bakayoko niente squalifica: in campo col Parma

Niente prova TV per l’episodio che si è verificato al termine di Milan-Lazio con i giocatori rossoneri Kessie e Bakayoko che sono andati sotto la loro curva esponendo la maglia del laziale Acerbi. Il giudice sportivo non ha accolto la richiesta della procura federale: solo una multa di 10 mila euro per la rissa nel […]



