RUGBY B: la stagione del Noceto parte con una vittoria

Cinque punti e cinque mete. Nel Girone 3 il Rugby Noceto inizia la stagione superando in trasferta il Barton Cus Perugia con bonus per 39-27. Successi interni per la Toscana Aeroporti I Medicei e l’Amatori Catania che hanno battuto rispettivamente con bonus offensivo l’Unione Rugby Capitolina per 35-33 e i Cavalieri Union Prato per 28-19. […]...

