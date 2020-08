Buone notizie dalla Sardegna secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Esito positivo dall’incontro tra Marcello Carli, Direttore Sportivo del Parma Calcio non ancora ufficializzato, Alessandro Lucarelli e Roberto D’Aversa. Il mister crociato avrebbe ricevuto le giuste garanzie per rimanere ancora l’allenatore del Parma Calcio anche per il prossimo campionato. In attesa del Gruppo […]



L'articolo Summit in Sardegna: D’Aversa resta a Parma sembra essere il primo su ilParmense.net....

