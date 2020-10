Terremoto in provincia di Parma avvertito intorno alle 15.27 di oggi pomeriggio. Il sisma è stato avvertito in tutta la Val Taro e anche in Liguria, secondo le prime testimonianze che si rincorrono sui social. Attualmente l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima una magnitudo tra i 3,5 e i 4 gradi con epicentro a […]



L'articolo Terremoto in provincia di Parma, epicentro a Valmozzola: magnitudo 3,5 sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...