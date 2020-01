(www.parmacalcio1913.com) – Sfida sempre sentita e importante quella di scena Domenica 26 Gennaio 2020 sul campo in sintetico “Ale & Ricky” del centro sportivo di Vinovo (TO) valida per la 3^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Serie A & B Under 15 tra Juventus e Parma che finisce 3-1 per i bianconeri. L’influenza, nella notte, costringe a […]



L'articolo UNDER 15, 3^ GIORNATA DI RITORNO: JUVENTUS-PARMA 3-1. MISTER GHIA: “PRIMO TEMPO EQUILIBRATO, POI CALATA L’INTENSITA’ FISICA E COGNITIVA” (VIDEO CRONACA ED INTEGRALE) sembra essere il primo su Stadio Ennio Tardini Parma....

leggi tutto...