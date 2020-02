Il Parma Calcio recupera due pedine fondamentali per l’attacco in vista del difficile match contro la Lazio, in programma al Tardini domenica 9 febbraio alle 18. Cornelius e Kulusevski recuperano dagli infortuni e si allenano col gruppo. Stesso discorso per Gagliolo e Scozzarella. Tra centrocampo e attacco D’Aversa potrebbe avere nuove idee, forse a partire […]



L'articolo Verso Parma-Lazio: Cornelius e Kulusevski recuperano! sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...