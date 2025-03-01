Al Parma la gara della paura: Sørensen affonda la Fiorentina
Il Parma chiude l’anno con il sorriso: i tre punti sulla Fiorentina nello scontro diretto risollevano il morale e la classifica (17 punti) a due settimane dal pasticcio interno contro la Lazio. Un successo vitale che conferma il buon andamento dei crociati negli scontri diretti e, allo stesso tempo, rigetta nel panico i viola, ultimi […]...
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
