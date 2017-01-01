All’ultimo respiro, prima gioia Hbs Colorno: 45-41 contro Mogliano
Dopo un avvio di gara incerto il Rugby Colorno reagisce e porta a casa la prima vittoria della stagione in Serie A Elite. Contro il Mogliano Veneto finisce 45-41. HBS Colorno e Mogliano erano entrambe a caccia dei punti necessari per abbandonare l’ultima posizione in classifica: missione compiuta per entrambe, ma il risultato sorride al […]...
