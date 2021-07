Amichevole: il Parma cala il poker contro il Trento

La prima parte di ritiro del Parma in Trentino si è conclusa con la vittoria nell’amichevole del tardo pomeriggio di quest’oggi. Contro il Trento è finita 2-4 in favore dei ragazzi di Maresca. Dopo aver lasciato in mattinata Castelrotto, alle ore 17.45 i crociati hanno sfidato al campo sportivo “Usd Garibaldina” di San Michele All’Adige […]



