Bardiani Csf: contratto da professionista per Zanoncello

23 anni, velocista veneto, nato a Isola della Scala, sulle orme di Elia Viviani. Si tratta di Enrico Zanoncello, l’ultimo giovane innesto del team Bardiani CSF Faizanè per la stagione 2021. Saranno 9 infatti i volti nuovi della squadra guidata da Bruno e Roberto Reverberi, tre dei quali neo-professionisti italiani per dare seguito al progetto […]



