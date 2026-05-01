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Bardiani CSF subito protagonista in Azerbaigian con Cettolin

Ottimo avvio per la Bardiani-CSF 7 Saber alla Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Tour. Nella prima tappa Filippo Cettolin, classe 2006, ha sfiorato il podio chiudendo quarto nella volata vinta da Aliaksei Shnyrko, conquistando così anche la leadership della classifica giovani. Per il veneto si tratta del miglior risultato stagionale. Buona prova anche per Marco Manenti, settimo […]...

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Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi

 