La VF Group Bardiani-CSF Faizanè, unica squadra italiana al via della Brussels Classic, si è messa in mostra per tutta la corsa. Il trentino Riccardo Lucca è stato uno dei protagonisti della fuga di giornata, intrapresa sin dalle battute iniziali. Al drappello degli attaccanti si è ricongiunto un gruppo selezionato di una ventina di unità, dentro […]...

leggi tutto...