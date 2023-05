La mancata qualificazione ai playoff da parte del Palermo sta alimentando diverse chiacchiere di calciomercato, tra queste quelle relative al futuro di Gennaro Tutino. L’attaccante trasferitosi in Sicilia durante il mercato di gennaio per incompatibilità tattica con gli schemi di Pecchia, non ha convinto fino in fondo il club rosanero: 18 presenze, 3 gol e […]...

leggi tutto...