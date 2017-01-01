Cherubini sul dopo Parma-Roma: «Io non credo nelle proteste. Mi è piaciuto Gasp»
Serata di gala, quella di ieri, a Tivoli Terme con il premio intitolato a Maurizio Maestrelli, figlio dell’indimenticato allenatore della Lazio, Tommaso. Tra i premiati nel corso della kermesse, ospitata dal Grand Hotel Duca d’Este, anche l’AD del Parma, Federico Cherubini. Il CEO crociato, cui è stato conferito un riconoscimento nell’ambito di “Management e Istituzioni”, […]...
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Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi