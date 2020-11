Comunicazione e politica al tempo del Covid-19

La comunicazione è in continuo cambiamento, sta vivendo un passaggio da canali tradizionali come giornali, televisione e radio a mezzi come i social media. Essi sono uno strumento molto diffuso nella società e permettono di raggiungere ampi strati di utenza in modo immediato. Sono appannaggio di chiunque, che si tratti di utenti privati o di figure pubbliche, come politici e leader. Questo tipo di comunicazione però, così veloce e diretta, si può rivelare un’arma a doppio taglio, come è accaduto nel caso di alcune dichiarazioni fatte dal presidente della Campania...

leggi tutto...