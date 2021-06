Consigli di lettura: 10 libri per imparare lo spagnolo

Lo spagnolo è la seconda lingua più parlata in tutto il mondo, mezzo di comunicazione di oltre 405 milioni di persone. Per quanto possa sembrar semplice per un italiano apprendere lo spagnolo, grazie alle grandi somiglianze e affinità fra le due lingue, in realtà non è proprio una passeggiata. Ma con un po’ di impegno tutto è possibile! La lettura è un modo molto efficace per migliorare il proprio livello di lingua. Inizialmente bisogna scegliere libri che siano semplici e facili da capire. Per questo motivo ci siamo impegnati a...

leggi tutto...