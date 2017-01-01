Vota!

Coppa Italia: Lazio ancora tabù, Parma Women ko ai supplementari

Allo Stadio Ennio Tardini va in scena la sfida tra Parma Calcio Women e S.S. Lazio, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women 2025/26. Le gialloblù di Giovanni Valenti affrontano la formazione biancoceleste in una gara secca che mette in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Ottima prova di Ambrosi e […]...

leggi tutto...

Share |

Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi

 