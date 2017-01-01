Coppa Italia: Lazio ancora tabù, Parma Women ko ai supplementari
Allo Stadio Ennio Tardini va in scena la sfida tra Parma Calcio Women e S.S. Lazio, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women 2025/26. Le gialloblù di Giovanni Valenti affrontano la formazione biancoceleste in una gara secca che mette in palio l’accesso al turno successivo della competizione. Ottima prova di Ambrosi e […]...
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- Ieri
- Primavera: Parma e Lazio non si fanno male, un punto a testa SportParma HOME (Ieri) - NOCETO – Termina con uno scialbo 0-0 la gara tra Parma e Lazio valevole per la 17ª giornata del campionato di Primavera 1. Dopo la sconfitta di Milano di qualche...
- Coppa Promozione e Prima: ottavi di finale per FFM, Fidenza e Solignano SportParma HOME (Ieri) - Mentre per quasi tutte le società parmensi è già ora di riposarsi dopo la fine del girone d’andata, per Futura Fornovo Medesano, Solignano e Fidenza il 2025 non è ancora...
