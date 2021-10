Crispr vs OGM: sostenibilità o produttività?

L’emergenza alimentare è un tema sempre più presente nel mondo, esistono paesi dove c’è una sovrabbondanza di cibo e altri in cui non ce n’è abbastanza. La scienza negli ultimi cinquant’anni ha cercato di sviluppare nuove tecnologie per poter far fronte a questa emergenza. Ad oggi tra le altre una delle soluzioni a questo problema pare essere: il CRISPR/CAS 9 ideato dai premi Nobel per la chimica 2020 Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. L’OGM: l’ingegneria genetica Con l’acronimo OGM, Organismi Geneticamente Modificati, si intende “un organismo, diverso da un...

