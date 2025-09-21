Vota!

Cuesta: «Gol sporadico, noi incapaci di reagire». Sarri: «Espulsioni leggere»

Dalla sala stampa del “Tardini”, le dichiarazioni a caldo del post Parma-Lazio (clicca qui per le pagelle), match terminato 0-1. A presentarsi davanti ai microfoni gli allenatori Carlos Cuesta e Maurizio Sarri. Per i crociati  anche il portiere Edoardo Corvi, per i biancocelesti il centrocampista Danilo Cataldi. Ecco le dichiarazioni raccolte dalla redazione di SportParma. […]...

