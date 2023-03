Da Cinisi a Parma: i progetti di crescita e rilancio

Ci troviamo in Sicilia e più precisamente a Cinisi, la terra natia di Peppino Impastato, a una trentina di chilometri da Palermo. Qui il birrificio Bruno Ribadi ha avviato un’iniziativa che unisce prodotti di qualità, tecniche sofisticate, ma soprattutto tanta passione per coronare il sogno di undici ragazzi con sindrome di down che sono diventati “mastri birrai”. I ragazzi hanno realizzato 450 bottiglie (150 per ogni diversa tipologia) seguendo un percorso che ha unito la sfera dell’apprendimento teorico e quella dell’attuazione pratica, fino al raggiungimento dell’acquisizione delle tecniche produttive e...

leggi tutto...