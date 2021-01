D’Aversa: «Soddisfazione e rabbia». Kurtic: «Abbiamo speso tanto»

Le parole di Roberto D’Aversa e Jasmin Kurtic nel post partita di Parma-Lazio 0-2. Il tecnico ha elogiato la prova della squadra che è rimasta in partita per un’ora contro un avversario nettamente superiore. D’AVERSA: “Sono soddisfatto perché per 60 minuti abbiamo tenuto testa ad una squadra forte come la Lazio, con delle difficoltà nel […]



