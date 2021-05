D’AVERSA: «Tante assenze, in campo dobbiamo aiutarci l’un l’altro»

Le parole del tecnico Roberto D’Aversa alla vigilia di Lazio-Parma al sito ufficiale del club gialloblù. D’Aversa chiede una reazione ai suoi dopo la serie di 6 sconfitte di fila, ma la situazione resta disastrosa, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. BISOGNA REAGIRE: “Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la […]



