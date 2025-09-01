Delmo Racing: Iacoi conquista il MES Sportbike a Varano
Giornata storica a Varano per Delmo Racing e per la Yamaha R7. Il team parmigiano con il modenese Federico Iacoi ha dominato il Motoestate e vinto il trofeo portando per la prima volta alla vittoria la Yamaha R7 in un campionato aperto a tutte le marche. Una domenica trionfale, come del resto tutto il campionato. […]...
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
