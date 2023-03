Donne che hanno rivoluzionato la Fisica: Gianotti, Johnson e Noether

Emmy Noether, Fabiola Gianotti (copyright CERN) e Katerine Johnson La scorsa volta vi abbiamo parlato di tre donne che hanno svolto ruoli cruciali all’interno dello scenario storico della medicina. In questo articolo analizzeremo altre tre importantissime donne di scienza che hanno contribuito a segnare la storia della fisica: Fabiola Gianotti, Katerine Johnson e Emmy Noether. Tre donne che hanno rivoluzionato la fisica (e la matematica) Dei tre personaggi presi in esame in questo articolo, Fabiola Gianotti è probabilmente il nome che suona più familiare e vicino ai nostri tempi. Fabiola...

leggi tutto...