Donne che hanno rivoluzionato la Fisica: Sau Lan Wu, Maria Goeppert-Mayer, Lise Meiner

In questo articolo si torna a parlare di fisica e di quanto le donne siano state fondamentali nel processo di sviluppo, ricerca, scoperta e cambiamenti all’interno di questa branca delle scienze. In un articolo precedente si erano parlato di tre scienziate: Gianotti, Johnson e Noether che hanno lasciato e stanno lasciando un’impronta indelebile nella scienza. In questo articolo si analizzeranno altre tre figure di spicco nello scenario della fisica: Sau Lan Wu, Maria Goeppert-Mayer, Lise Meiner. Sau Lan Wu è nata negli anni 40, l’anno esatto non si conosce in...

