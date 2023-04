Donne che hanno rivoluzionato la scienza nella chimica: Ball, Franklin e Hodgkin

In questo articolo della rubrica di scienza tutta al femminile racconteremo la vita e l’indimenticabile operato di tre scienziate che hanno fatto la storia della chimica: Alice Ball, Rosalind Franklin e Dorothy Hodgkin. Alice Ball fu un personaggio che nella sua brevissima vita, morì nel 1916 a soli 24 anni, diede un enorme contributo alla medicina. Grazie alla sua laurea in chimica, a soli 23 anni riuscì a creare una formula che si rivelò un rimedio efficace per contrastare la lebbra che agli inizi del 1900 stava affliggendo l’America. Fu...

