DOPO PARMA-LAZIO: COMMENTI LIVE POST GARA (diretta streaming)
DOPO PARMA-LAZIO: COMMENTI LIVE POST GARA diretta streaming con Gianni Barone e Gabriele Majo LEGGETE E DIFFONDETE Laprimaradiolibera.it, sito un-official, indipendente dall’attuale...
Share |
Fonte originale: : StadioTardini.it - Ieri
- Oggi
- PARMA-LAZIO 0-0 (28’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI StadioTardini.it (Ieri) - Cuesta conferma la difesa a quattro vista all’opera nell’ultimo turno di campionato. A centrocampo c’è spazio per l’equilibratore Estevez, chiamato...
- GIU’ LE MANI DA PARMA, MANIFESTAZIONE CONTRO DEGRADO E VIOLENZA IN CITTA’ (diretta streaming) StadioTardini.it (Ieri) - GIU’ LE MANI DA PARMA MANIFESTAZIONE CONTRO DEGRADO E VIOLENZA IN CITTA’ diretta streaming LEGGETE E DIFFONDETE Laprimaradiolibera.it, sito un-official, indipendente...
Gli Eventi a Parma: VISITPARMA.COM - Segnala il tuo evento o il tuo locale