Due pali e un buon match per il Parma ma Immobile segna al 95′: settima sconfitta consecutiva

Arriva anche la settima sconfitta consecutiva per il Parma di D’Aversa contro la Lazio di Simone Inzaghi. Ci pensa Immobile nei minuti di recupero a regalare la vittoria ai biancocelesti. Prima ancora i crociati ci avevano provato con i pali colpiti da Brunetta ed Hernani. All’Olimpico finisce 1-0 un match equilibrato: stavolta sconfitta immeritata per […]



