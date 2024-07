Dal 21 al 24 settembre 2023 la città di Piacenza ospita il Festival del Pensare Contemporaneo, con tanti incontri e dibattiti dedicati all'arte, alla cultura, alla scienza e molto altro.La manifestazione, che si pone come spazio di confronto per riflettere sulla necessità di nuovi approcci e nuovi modi di impostare il pensiero, prevede un ricco programma sviluppato su ben quattro giorni. Tra gli ospiti: filosofi, musicisti, scrittori, blogger, chef, avvocati, curatori che, in un modo o in un altro, si sono distinti per modalità di lavoro alternative, sperimentazioni, battaglie, interazione con...

